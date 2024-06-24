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Тарифи з 1 липня — скільки доведеться платити за газ та світло

24 червня 2024 07:47
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Тарифи в Україні — скільки потрібно платити за газ та електрику з 1 липня
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Українці з 1 липня 2024 року отримають комунальні платіжки з новими сумами. Відомо, скільки доведеться платити за природний газ та електроенергію.

Про це йдеться в матеріалах уряду.

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Яка буде ціна на газ з 1 липня

В Україні тариф на природний газ не змінювався доволі давно. З початку війни влада встановила мораторій на підвищення ціни. Цього року постачальники ухвалили рішення також не переглядати вартість блакитного палива у бік підвищення.

З огляду на це, більшість українців будуть платити за кубічний метр газу — 7,96 грн. Саме таку ціну пропонує ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% споживачів.

За даними профільного порталу "ГазПравда", інші споживачі платитимуть різну вартість, залежно від того, хто постачальник газу. Ціна за кубометр блакитного палива коливається від 7,70 до 9,99 грн.

 

тарифи на газ
Ціни на газ. Джерело: Газправда

Як зміниться вартість світла з 1 липня

З 1 липня українці більше платитимуть за електроенергію. Тариф підвищили через складну ситуацію в енергосистемі. За кожну кіловат-годину доведеться платити не 2,64 грн, а 4,32 грн за 1кВт-год.

Водночас, деякі споживачі зможуть платити менше за "нічним тарифом". Йдеться про домогосподарства, у яких є двозонний лічильник. З таким приладом вартість удвічі нижча — тобто 2,16 грн за кВт/год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, водоканали вважають незаконним рішення про скасування наміру Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити тарифи. Це призвело до низки проблем у галузі.

Також повідомлялося, що фінансові надходження від підвищення тарифу на електроенергію спрямують передусім на відновлення зруйнованих об'єктів генерації. Кошти ще не надходили, адже перші комунальні квитанції з оновленими тарифами українські споживачі отримають тільки на початку липня.

ціни на газ
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
газ

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