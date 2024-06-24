Тарифи в Україні — скільки потрібно платити за газ та електрику з 1 липня

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці з 1 липня 2024 року отримають комунальні платіжки з новими сумами. Відомо, скільки доведеться платити за природний газ та електроенергію.

Про це йдеться в матеріалах уряду.

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В Україні тариф на природний газ не змінювався доволі давно. З початку війни влада встановила мораторій на підвищення ціни. Цього року постачальники ухвалили рішення також не переглядати вартість блакитного палива у бік підвищення.

З огляду на це, більшість українців будуть платити за кубічний метр газу — 7,96 грн. Саме таку ціну пропонує ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% споживачів.

За даними профільного порталу "ГазПравда", інші споживачі платитимуть різну вартість, залежно від того, хто постачальник газу. Ціна за кубометр блакитного палива коливається від 7,70 до 9,99 грн.

Ціни на газ. Джерело: Газправда

Як зміниться вартість світла з 1 липня

З 1 липня українці більше платитимуть за електроенергію. Тариф підвищили через складну ситуацію в енергосистемі. За кожну кіловат-годину доведеться платити не 2,64 грн, а 4,32 грн за 1кВт-год.

Водночас, деякі споживачі зможуть платити менше за "нічним тарифом". Йдеться про домогосподарства, у яких є двозонний лічильник. З таким приладом вартість удвічі нижча — тобто 2,16 грн за кВт/год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, водоканали вважають незаконним рішення про скасування наміру Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищити тарифи. Це призвело до низки проблем у галузі.

Також повідомлялося, що фінансові надходження від підвищення тарифу на електроенергію спрямують передусім на відновлення зруйнованих об'єктів генерації. Кошти ще не надходили, адже перші комунальні квитанції з оновленими тарифами українські споживачі отримають тільки на початку липня.