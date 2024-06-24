Тарифы в Украине — сколько нужно платить за газ и электричество с 1 июля

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы с 1 июля 2024 года получат коммунальные платежки с новыми суммами. Известно, сколько придется платить за газ и электроэнергию.

Об этом говорится в материалах правительства.

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В Украине тариф на природный газ не менялся достаточно давно. С начала войны власть установила мораторий на повышение цены. В этом году поставщики приняли решение не пересматривать стоимость голубого топлива в сторону повышения.

Учитывая это, большинство украинцев будут платить за кубический метр газа — 7,96 грн. Именно такую цену предлагает ГК "Нафтогаз Украины", который обслуживает 98% потребителей.

По данным профильного портала "ГазПравда", другие потребители будут платить за газ разную стоимость в зависимости от того, кто поставщик газа. Цена на кубометр голубого топлива колеблется от 7,70 до 9,99 грн.

Цены на газ. Источник: Газправда

Как изменится стоимость света с 1 июля

С 1 июля украинцы будут больше платить за электроэнергию. Тариф повысили из-за сложной ситуации в энергосистеме. За каждый киловатт-час придется платить не 2,64 грн, а 4,32 грн за 1кВт-час.

В то же время некоторые потребители смогут платить меньше по "ночному тарифу". Речь идет о домохозяйствах, у которых есть двухзонный счетчик. С таким прибором стоимость вдвое ниже — 2,16 грн за кВт/ч.

Что еще стоит знать

Напомним, водоканалы считают незаконным решение об отмене намерения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысить тарифы. Это привело к ряду проблем в отрасли.

Также сообщалось, что финансовые поступления от повышения тарифа на электроэнергию направят прежде всего на восстановление разрушенных объектов генерации. Денежные средства еще не поступали, ведь первые коммунальные квитанции с обновленными тарифами украинские потребители получат только в начале июля.