Тарифи на електрику — відомо, чи загрожує новий перегляд цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній інспекції енергетичного нагляду оцінили можливість нового підвищення тарифів на світло. У разі нових руйнувань в енергетичній інфраструктурі, відомо, звідки будуть брати гроші.

Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян під час телемарафону.

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За словами Слободяна, фінансові надходження від підвищення тарифу на електроенергію спрямують передусім на відновлення зруйнованих об'єктів генерації. Кошти ще не надходили, адже перші комунальні квитанції з оновленими тарифами українські споживачі отримають тільки на початку липня.

Він пояснив, що підвищення цін вимагала складна ситуація, в яку потрапила сфера енергетики після російських атак. Ухвалили оптимальну вартість, зважаючи на те, що ринковий тариф значно вищий.

"Разом з тим уникнути цього підвищення тарифів не було можливості....Ці підвищення, якщо ми пам'ятаємо, там озвучувалися досить суттєво вищі параметри. Орієнтувалися на ринкову вартість електроенергії — 7 грн 50 коп., але прийшли до такої компромісної величини в 4 грн 32 коп.", — зауважив глава відомства.

Також керівник Держенергонагляду стверджує, що боятися можливого нового підвищення тарифу на електроенергію не варто. Найближчим часом цього не буде. Новий тариф на послугу зафіксовано до 30 квітня 2025 року. Його не мають наміру переглядати раніше вказаного терміну. У разі нестачі коштів, шукатимуть нові джерела фінансування.

"Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином — міжнародну допомогу", — додав Руслан Слободян.

Нові тарифи на світло з червня

Як відомо, через посилення ракетних обстрілів РФ, ударів по енергоінфраструктурі, гостро постало питання підвищення тарифів на електроенергію. У підсумку влада ухвалила нові ціни, які запрацювали з 1 червня 2024 року.

Тепер для споживачів діє новий тариф на електрику на рівні 4,32 гривні за кіловат. Водночас, частина споживачів зможе платити менше за "нічним тарифом". Йдеться про ті домогосподарства, які мають двозонний лічильник. З таким приладом ціна удвічі нижча — тобто 2,16 грн за кВт/год.

Варто зауважити, що електроенергія за час війни подорожчала найбільше:

у 2023 — на 70%;

у 2024-му — на близько 60%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.

Також газопостачальники оприлюднили ціни на газ для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.