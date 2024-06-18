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Угроза нового пересмотра тарифов на электричество — что говорят энергетики

18 июня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на электричество — известно, грозит ли новый пересмотр цен
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Государственной инспекции энергетического надзора оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре, известно, откуда будут брать деньги.

Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян во время телемарафона.

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По словам Слободяна, финансовые поступления от повышения тарифа на электроэнергию будут направлены прежде всего на восстановление разрушенных объектов генерации. Денежные средства еще не поступали, ведь первые коммунальные квитанции с обновленными тарифами украинские потребители получат только в начале июля.

Он пояснил, что повышение цен требовала сложная ситуация, в которую попала сфера энергетики после российских атак. Приняли оптимальную стоимость, учитывая, что рыночный тариф значительно выше.

"Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности... Эти повышения, если мы помним, там озвучивались довольно существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии — 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.", — отметил глава ведомства.

Также руководитель Госэнергонадзора утверждает, что опасаться возможного нового повышения тарифа на электроэнергию не стоит. В ближайшее время этого не будет. Новый тариф на услугу был зафиксирован до 30 апреля 2025 года. Его не намерены пересматривать ранее указанного срока. В случае нехватки средств будут искать новые источники финансирования.

"Если будут новые какие-либо повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом — международную помощь", — добавил Руслан Слободян.

Новые тарифы на свет с июня

Как известно, из-за усиления ракетных обстрелов РФ, ударов по энергоинфраструктуре, остро встал вопрос повышения тарифов на электроэнергию. В итоге власть приняла новые цены, которые заработали с 1 июня 2024 года.

Теперь для потребителей действует новый тариф на электричество на уровне 4,32 гривны за киловатт. В то же время, часть потребителей сможет платить меньше по "ночному тарифу". Речь идет о тех домохозяйствах, которые имеют двухзонный счетчик. С таким прибором цена вдвое ниже — то есть 2,16 грн за кВт/ч.

Следует заметить, что электроэнергия за время войны подорожала больше всего:

  •  в 2023-м — на 70%;
  •  в 2024-м — на около 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине может вырасти цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

Также газопоставщики обнародовали цены на газ для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.

тарифы
сфера энергетики
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
цены

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