Тарифы на электричество — известно, грозит ли новый пересмотр цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной инспекции энергетического надзора оценили возможность нового повышения тарифов на свет. В случае новых разрушений в энергетической инфраструктуре, известно, откуда будут брать деньги.

Об этом рассказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян во время телемарафона.

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Возможен ли новый пересмотр цен на электричество

По словам Слободяна, финансовые поступления от повышения тарифа на электроэнергию будут направлены прежде всего на восстановление разрушенных объектов генерации. Денежные средства еще не поступали, ведь первые коммунальные квитанции с обновленными тарифами украинские потребители получат только в начале июля.

Он пояснил, что повышение цен требовала сложная ситуация, в которую попала сфера энергетики после российских атак. Приняли оптимальную стоимость, учитывая, что рыночный тариф значительно выше.

"Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности... Эти повышения, если мы помним, там озвучивались довольно существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии — 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.", — отметил глава ведомства.

Также руководитель Госэнергонадзора утверждает, что опасаться возможного нового повышения тарифа на электроэнергию не стоит. В ближайшее время этого не будет. Новый тариф на услугу был зафиксирован до 30 апреля 2025 года. Его не намерены пересматривать ранее указанного срока. В случае нехватки средств будут искать новые источники финансирования.

"Если будут новые какие-либо повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом — международную помощь", — добавил Руслан Слободян.

Новые тарифы на свет с июня

Как известно, из-за усиления ракетных обстрелов РФ, ударов по энергоинфраструктуре, остро встал вопрос повышения тарифов на электроэнергию. В итоге власть приняла новые цены, которые заработали с 1 июня 2024 года.

Теперь для потребителей действует новый тариф на электричество на уровне 4,32 гривны за киловатт. В то же время, часть потребителей сможет платить меньше по "ночному тарифу". Речь идет о тех домохозяйствах, которые имеют двухзонный счетчик. С таким прибором цена вдвое ниже — то есть 2,16 грн за кВт/ч.

Следует заметить, что электроэнергия за время войны подорожала больше всего:

в 2023-м — на 70%;

в 2024-м — на около 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине может вырасти цена на водоснабжение и водоотвод в 2024 году. Стоимость этой услуги не пересматривалась несколько лет, хотя на этом настаивают водоканалы.

Также газопоставщики обнародовали цены на газ для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.