Підвищення тарифів на світло до 8 грн — Галущенко прокоментував інформацію

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Після підвищення тарифів на електроенергію до 4,32 грн/кВт-год на початку червня в мережі почала ширитись інформація про те, що незабаром ціни на світло в Україні зростуть до 8 грн/кВт-год. Очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко прокоментував цю інформацію.

Про те, чи зростуть тарифи на світло до 8 грн, Галущенко розповів в етері телемарафону "Єдині новини" в суботу, 22 червня.

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Міністр енергетики на запитання щодо інформації про те, що нібито підвищення, яке нещодавно відбулося, — це лише перший етап, і що наступним етапом є ціна 8 грн, відповів, що це не відповідає дійсності.

"Це неправда. Будь-яке рішення про тариф ухвалюється рішенням уряду, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було ухвалене на рік. Коли вона буде підвищена? Через рік? Доживім до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад", — сказав він.

Галущенко підкреслив важливість усвідомлення того, що триває війна і що енергетика для Росії є другою мішенню після Збройних сил України. Він також зазначив, що в умовах війни робити будь-які прогнози на рік вперед є непрофесійним.

"Енергетика постійно під ударом, навіть якщо ми це щоденно не комунікуємо. Казати, що буде через рік — мені здається, що це нечесно", — сказав він.

Очільник Міненерго сказав, що не може у деталях і гігаватах говорити про втрати, "але втрати сьогодні у гідрогенерації дуже великі, бо ворог постійно атакує гідроенергетику".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Також пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.

Ми також писали про те, як зміняться ціни на комуналку в липні. Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати, особливо вражає підвищення електроенергії, яка подорожчала на 69,7%.