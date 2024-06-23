Повышение тарифов на свет до 8 грн — Галущенко прокомментировал информацию

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/minenergoUkraine

После повышения тарифов на электроэнергию до 4,32 грн/кВт-ч в начале июня в сети начала распространяться информация о том, что вскоре цены на свет в Украине вырастут до 8 грн/кВт-ч. Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал эту информацию.

О том, вырастут ли тарифы на свет до 8 грн, Галущенко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 22 июня.

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Министр энергетики на вопрос относительно информации о том, что якобы недавно произошедшее повышение — это лишь первый этап, и что следующим этапом является цена 8 грн, ответил, что это не соответствует действительности.

"Это неправда. Любое решение о тарифе принимается решением правительства, и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, то оно было принято на год. Когда оно будет повышено? Через год? Давайте доживем до следующего месяца, потом проживем зиму, например", — сказал он.

Галущенко подчеркнул важность осознания того, что идет война, и что энергетика для России является второй мишенью после Вооруженных сил Украины. Он также отметил, что в условиях войны делать какие-либо прогнозы на год вперед непрофессионально.

"Энергетика постоянно под ударом, даже если мы это ежедневно не коммуницируем. Говорить, что будет через год — мне кажется, что это нечестно", — сказал он.

Глава Минэнерго сказал, что не может в деталях и гигаваттах говорить о потерях, "но потери сегодня в гидрогенерации очень большие, потому что враг постоянно атакует гидроэнергетику".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

Мы также писали о том, как изменятся цены на коммуналку в июле. Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти, особенно поразительное повышение касается электроэнергии, которая подорожала на 69,7%.