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После повышения тарифа на свет можно будет сэкономить за счет бойлера — эксперт объяснил

24 июня 2024 10:40
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Украинцев призывают отказаться от бойлеров ради экономии — расчеты экспертов
Мастер настраивает бойлер. Фото иллюстративное: Pixabay
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Украинцев призвали отказаться от бойлеров в целях экономии после повышения тарифа на свет. Жителям Киева и городов, где есть горячее водоснабжение, следует отключить водонагреватели.

Об этом рассказал глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин в интервью "Экономической правде".

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Как поможет экономить отказ от бойлера

"Я считал суммарную мощность бойлеров Киева, получилось около 300 МВт — это треть атомного энергоблока. Можно гигаватт построить, а можно эти 300 МВт в Киеве сэкономить, если не использовать электроэнергию для подогрева воды в бойлерах", — подсчитал эксперт.

По словам Литвина, централизованное водоснабжение — более бюджетное по сравнению с нагревом воды в бойлере.

Расчеты энергопотребления приборов

"Это банально дешевле. Стоимость кубометра горячей воды из бойлера после повышения тарифа составляет более 250 гривен, а для централизованного водоснабжения она субсидирована — около 100 гривен. То есть разница в 2,5 раза. Даже после приведения тарифа к рыночному разница все равно будет достаточно существенной, поэтому это надо делать и благодаря этому высвободить достаточно большое количество энергии", — отметил эксперт.

Председатель Ассоциации энергоаудиторов отметил, что бойлер потребляет гораздо больше электроэнергии: кондиционер потребляет 500 Вт и он не работает постоянно. Зато электробойлер потребляет 2 тысячи Вт, что в четыре раза больше. К тому же водонагреватель обычно работает долго.

Напомним, стало известно, сколько придется платить за природный газ и электроэнергию: коммунальные платежки с новыми суммами украинцы будут получать уже с 1 июля.

Ранее Вадим Литвин спрогнозировал такой вероятный график отключений электричества на следующую зиму: четыре часа со светом, четыре часа — без.

Также мы сообщали, что водоканалы считают незаконным решение об отмене намерения НКРЭКУ повысить тарифы.

Киев
электроэнергия
экономия
электроснабжение
энергетика
отключения света
свет

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