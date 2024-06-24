Из-за дефицита электроэнергии в одной из областей ввели аварийные отключения

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

В Днепропетровской области в понедельник, 24 июня, энергетики применили аварийные отключения света. Причиной тому стала недостаточная эффективность уже принятых мер.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 24 июня

"С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения", — говорится в сообщении.

В то же время в Киеве и области, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений.

В Укрэнерго объяснили, что причиной стала недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.

Скриншот поста Укрэнерго

Ранее в Укрэнерго сообщалось, что в течение сегодняшнего дня графики почасовых отключений будут действовать все сутки.

Также мы писали, что украинцев призывали отказаться от бойлеров в целях экономии после повышения тарифа на свет.