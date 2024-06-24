Из-за дефицита электроэнергии в одной из областей ввели аварийные отключения

В Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений в одной из областей
В Днепропетровской области в понедельник, 24 июня, энергетики применили аварийные отключения света. Причиной тому стала недостаточная эффективность уже принятых мер.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 24 июня
"С 13:00 в Днепропетровской области применены аварийные отключения", — говорится в сообщении.
В то же время в Киеве и области, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 ввели увеличенный объем ограничений.
В Укрэнерго объяснили, что причиной стала недостаточная эффективность уже применяемых облэнерго мер ограничения потребления.
Ранее в Укрэнерго сообщалось, что в течение сегодняшнего дня графики почасовых отключений будут действовать все сутки.
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