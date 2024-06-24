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Експерт пояснив, як на українців вплине зміна правил розподілу електроенергії

24 червня 2024 19:15
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Україні змінили правила розподілу електроенергії — що це означає
Київ у темряві через відключення світла. Фото: Суспільне
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.

Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

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За словами експерта, раніше найсуворіші графіки відключення світла були у Києві. Так сталося тому, що у столиці зосереджено багато об'єктів критичної інфраструктури та урядових структур.

Після зміни правил у киян менше виключатимуть світло. Так само, як і у жителів інших областей.

Рябцев зазначає, що до зміни правил ліміти на споживання електроенергії розподілялись за кількістю споживачів у регіоні. Тепер при розподілі враховуються різні категорії споживачів. 

Він повідомив, що зміни правил відпрацьовували впродовж останніх кількох тижнів, і вони вже почали діяти.

"Простими словами, кияни почали менше страждати від наявності у місті великої кількості захищених споживачів, до яких належать критична інфраструктура, органи виконавчої влади, різноманітні установи й організації, які мають важливе значення для функціонування держави", — підкреслив експерт.

Раніше глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0°С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 24 червня енергетики застосували аварійні відключення світла через низьку ефективність вже застосованих заходів.

Київ
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Україна
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електропостачання
Укренерго
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світло

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