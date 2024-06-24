В Украине изменили правила распределения электроэнергии - что это значит

Киев в темноте из-за отключения света. Фото: Общественное

В Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии . Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.

Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

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По словам эксперта, ранее строгие графики отключения света были в Киеве. Так произошло потому, что в столице сосредоточены многие объекты критической инфраструктуры и правительственные структуры.

После смены правил, у киевлян меньше будут выключать свет. Так же, как и у жителей других областей.

Рябцев отмечает, что до изменения правил лимиты на потребление электроэнергии распределялись по количеству потребителей в регионе. Теперь при распределении учитываются разные категории потребителей.

Он сообщил, что изменения правил отрабатывали последние несколько недель, и они уже начали действовать.

"Простыми словами, киевляне стали меньше страдать от наличия в городе большого количества защищенных потребителей, к которым относятся: критическая инфраструктура, органы исполнительной власти, всевозможные учреждения и организации, имеющие важное значение для функционирования государства", — подчеркнул эксперт.

Ранее глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0°С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки .

Напомним, в Днепропетровской области 24 июня, энергетики применили аварийные отключения света из-за низкой эффективности уже принятых мер.