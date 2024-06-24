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Yasno сообщает о критической ситуации с генерацией электроэнергии — импорт не помогает

24 июня 2024 20:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Отключение света 25 июня - в Украине критическая ситуация с генерацией электроэнергии
Энергетик проводит работы на станции. Фото: Yasno
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Сейчас даже импорт не помогает решить эту проблему.

Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook в понедельник, 24 июня.

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Коваленко отметил, что сейчас Украина зависит от солнечной и ветровой генерации.

"У нас критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за россиян. Настолько критично, что даже импорт, который на максимуме, не решает эту проблему", — сказал он.

Гендиректор Yasno подчеркнул, что еще одним фактором дефицита является ремонт энергоблоков на АЭС.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме вышеописанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления", — сообщил Коваленко.

Ранее глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0°С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки.

А в Днепропетровской области 24 июня энергетики применили аварийные отключения света из-за низкой эффективности уже принятых мер.

Также мы сообщали, что в Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии. Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.

Минэнерго
электроэнергия
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
YASNO
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