Відключення світла в Україні: прогноз експерта

Відсутність світла в Україні. Фото: google.com

Наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за доброго розкладу справ.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Читайте також:

За його словами, при таких масованих ударах, які РФ завдала по Україні, будь-яка європейська країна вже давно не мала би електрики. Хіба що по годині на добу, і це було б за щастя. А українська енергосистема є однією із найбільш стійких.

"До нас стоїть черга з обміну досвідом, просто зараз у нас немає на це часу. Зараз ми рятуємо енергосистему! Цю зиму будемо проходити по 8-10 годин без електрики на добу. Без відключень можна буде обійтися лише у 2027-2028 роках, але це лише за доброго розкладу справ", — уточнив Харченко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

