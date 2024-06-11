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Зеленський зробив заяву щодо відновлення об'єктів енергетики, які зруйнувала Росія

11 червня 2024 12:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відновлення енергосистеми України необхідно здійснити до зими
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Зеленський сказав під час церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

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Відновлення енергетики до зими

"У перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими. Це так важливо, до зими. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що Україна знає, як це забезпечити, а від партнерів просить обладнання з їхніх зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз та зберегти нормальне життя.

"Ще один момент: це високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову газову енергетику", — зазначив Президент.

Він додав, що саме в цій галузі європейські та зокрема німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі в України є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч.

Нагадаємо, 7 червня у Парижі відбулися переговори Зеленського та президента США Джо Байдена. 

Також глава держави подякував американському президенту за надання Києву нового пакета військової допомоги.

Володимир Зеленський
електроенергія
відновлення
війна в Україні
енергетика
зима
енергосистема

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