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Зеленский сделал заявление о возобновлении объектов энергетики, которые разрушила Россия

11 июня 2024 12:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Восстановление энергосистемы Украины необходимо осуществить до зимы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Зеленский сказал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

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Возобновление энергетики к зиме

"В перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить до зимы. Это так важно, до зимы. В течение следующих трех-четырех месяцев", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина знает, как это обеспечить, а от партнеров просит оборудование с их остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас и сохранить нормальную жизнь.

"Еще один момент: это высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня, а завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую газовую энергетику", — отметил Президент.

Он добавил, что именно в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Именно в этой области у Украины есть четкий план, как построить до одного гигаватта мощности уже в этом году.

Напомним, 7 июня в Париже прошли переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.

Также глава государства поблагодарил американского президента за получение Киева нового пакета военной помощи.

Владимир Зеленский
электроэнергия
восстановление
война в Украине
энергетика
зима
энергосистема

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