Восстановление энергосистемы Украины необходимо осуществить до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Зеленский сказал на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Читайте также:

Возобновление энергетики к зиме

"В перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить до зимы. Это так важно, до зимы. В течение следующих трех-четырех месяцев", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина знает, как это обеспечить, а от партнеров просит оборудование с их остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас и сохранить нормальную жизнь.

"Еще один момент: это высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня, а завтра будет переведена на водород и будет балансировать новую газовую энергетику", — отметил Президент.

Он добавил, что именно в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Именно в этой области у Украины есть четкий план, как построить до одного гигаватта мощности уже в этом году.

Напомним, 7 июня в Париже прошли переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена.

Также глава государства поблагодарил американского президента за получение Киева нового пакета военной помощи.