Отключение света в Украине: прогноз эксперта

Отсутствие света в Украине. Фото: google.com

Следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно будет обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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По его словам, при таких массированных ударах, которые РФ нанесла по Украине, любая европейская страна уже давно не имела бы электричества. Разве что по часу в сутки, и это было бы счастьем. А украинская энергосистема одна из самых устойчивых.

"К нам стоит очередь по обмену опытом, просто сейчас у нас нет на это времени. Сейчас мы спасаем энергосистему! Эту зиму будем проходить по 8-10 часов без электричества в сутки. Без отключений можно будет обойтись только в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел", — уточнил Харченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.