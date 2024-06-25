Отключение света в Украине: прогноз эксперта

Эксперт рассказал, по сколько часов не будет света зимой
Следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно будет обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.
По его словам, при таких массированных ударах, которые РФ нанесла по Украине, любая европейская страна уже давно не имела бы электричества. Разве что по часу в сутки, и это было бы счастьем. А украинская энергосистема одна из самых устойчивых.
"К нам стоит очередь по обмену опытом, просто сейчас у нас нет на это времени. Сейчас мы спасаем энергосистему! Эту зиму будем проходить по 8-10 часов без электричества в сутки. Без отключений можно будет обойтись только в 2027-2028 годах, но это только при хорошем раскладе дел", — уточнил Харченко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.
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