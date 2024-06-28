Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Відомо, скільки українців заощаджують електроенергію — дослідження arrow

Відомо, скільки українців заощаджують електроенергію — дослідження

28 червня 2024 14:54
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Проблеми в енергетиці — більшість українців заощаджують електрику влітку
Відключення техніки від мережі. Фото: porady.org
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

В Україні провели дослідження на предмет виконання українцями рекомендації заощаджувати електроенергію у літній період. З таким закликом виступили енергетики, щоб підтримати енергосистему, що постраждала від російських атак.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на Rakuten Viber, який провів відповідне опитування.

Читайте також:

Чи заощаджують українці електрику влітку

Як свідчать результати опитування, більшість громадян (85%) заощаджують електроенергію. З них:

  • 62% економлять постійно;
  • 20% намагаються виконувати поради із заощадження;
  • 3% економлять, коли попереджають про обмеження споживання.

Водночас, 8% респондентів не зважають на рекомендації і не скоротили енерговитрати. Решта не заощаджують електроенергію через дефіцит часу, коли є світло.

На чому економлять споживачі

Також в українців запитали, на чому саме економлять електрику найбільше.

Згідно з результатами, кожен п'ятий респондент (18%) вимикає з електромережі всі пристрої, якими не користується. Взагалі не вимикають кондиціонери (15%) та світло (15%). 9% менше користуються чайниками, плитою, посудомийною машиною.

Близько 1% переводять техніку в режим енергозбереження та менше 1% — регулюють температуру в холодильниках.

Загалом 42% респондентів заощаджують на всьому перерахованому вище і навіть більше.

В опитуванні взяли участь близько 35 тис. користувачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми писали, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
опитування
економія
сфера енергетики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми