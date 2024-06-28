Проблеми в енергетиці — більшість українців заощаджують електрику влітку

Відомо, скільки українців заощаджують електроенергію — дослідження
В Україні провели дослідження на предмет виконання українцями рекомендації заощаджувати електроенергію у літній період. З таким закликом виступили енергетики, щоб підтримати енергосистему, що постраждала від російських атак.
Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на Rakuten Viber, який провів відповідне опитування.
Чи заощаджують українці електрику влітку
Як свідчать результати опитування, більшість громадян (85%) заощаджують електроенергію. З них:
- 62% економлять постійно;
- 20% намагаються виконувати поради із заощадження;
- 3% економлять, коли попереджають про обмеження споживання.
Водночас, 8% респондентів не зважають на рекомендації і не скоротили енерговитрати. Решта не заощаджують електроенергію через дефіцит часу, коли є світло.
На чому економлять споживачі
Також в українців запитали, на чому саме економлять електрику найбільше.
Згідно з результатами, кожен п'ятий респондент (18%) вимикає з електромережі всі пристрої, якими не користується. Взагалі не вимикають кондиціонери (15%) та світло (15%). 9% менше користуються чайниками, плитою, посудомийною машиною.
Близько 1% переводять техніку в режим енергозбереження та менше 1% — регулюють температуру в холодильниках.
Загалом 42% респондентів заощаджують на всьому перерахованому вище і навіть більше.
В опитуванні взяли участь близько 35 тис. користувачів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.
Також ми писали, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.
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