Проблеми в енергетиці — більшість українців заощаджують електрику влітку

Відключення техніки від мережі. Фото: porady.org

В Україні провели дослідження на предмет виконання українцями рекомендації заощаджувати електроенергію у літній період. З таким закликом виступили енергетики, щоб підтримати енергосистему, що постраждала від російських атак.

Про це повідомляє "Економічна правда", посилаючись на Rakuten Viber, який провів відповідне опитування.

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Чи заощаджують українці електрику влітку

Як свідчать результати опитування, більшість громадян (85%) заощаджують електроенергію. З них:

62% економлять постійно;

20% намагаються виконувати поради із заощадження;

3% економлять, коли попереджають про обмеження споживання.

Водночас, 8% респондентів не зважають на рекомендації і не скоротили енерговитрати. Решта не заощаджують електроенергію через дефіцит часу, коли є світло.

На чому економлять споживачі

Також в українців запитали, на чому саме економлять електрику найбільше.

Згідно з результатами, кожен п'ятий респондент (18%) вимикає з електромережі всі пристрої, якими не користується. Взагалі не вимикають кондиціонери (15%) та світло (15%). 9% менше користуються чайниками, плитою, посудомийною машиною.

Близько 1% переводять техніку в режим енергозбереження та менше 1% — регулюють температуру в холодильниках.

Загалом 42% респондентів заощаджують на всьому перерахованому вище і навіть більше.

В опитуванні взяли участь близько 35 тис. користувачів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми писали, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.