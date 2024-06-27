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У Центрі дослідження енергетики відповіли, коли зменшаться відключення світла

27 червня 2024 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коли зменшаться відключення світла — відповідь Олександра Харченка
Жінка під час блекауту в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

Про це Олександр Харченко сказав в ефірі "Київ24" у четвер, 27 червня.

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"Добра новина в тому, що ремонти й відновлення енергетики тривають. Я абсолютно певен, що в серпні стане відчутно краще ситуація. Восени стане дуже комфортно. Мені важко передбачити атаки на енергоінфраструктуру, але до того йде. Дуже важливо, що ситуація покращиться в останній декаді серпня", — наголосив Харченко.

За його словами, в кінці серпня обмеження будуть тривати 4-6 годин на добу, не більше.

Нагадаємо, енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

Також Кабмін вимушено збільшив пільговий тариф на електроенергію для населення. Без цих коштів відремонтувати енергетичні об’єкти, які обстріляла Росія, було б дуже складно. 

українці
електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання
відключення світла

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