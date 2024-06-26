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Експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла

26 червня 2024 06:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Коли скасують відключення світла: прогноз експерта
Один із зруйнованих об'єктів ДТЕК. Фото: FB/ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи окупованої військами РФ ЗАЕС. Це єдине, що може змінити прогнози про відсутність світла по 8-10 годин на добу та забезпечити Україну достатньою кількістю електрики, щоб не було обмежень.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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"Жодних інших фантастичних технологій, впливів, факторів, які покращать ситуацію, не існує. Так само як і чарівних донорів із гелікоптерами, які прилетять і скинуть нам генерацію електроенергії. Дорослі тут ми", — відзначив експерт. 

Єдине, що може допомогти українській енергосистемі — це повернення до роботи окупованої нині ЗАЕС. Лише в такому випадку Україна зможе обійтися без обмежень.

"Водночас Україну неможливо занурити у повний блекаут, і росіянам зробити це не вдасться. Зараз ми у найгіршій точці, важче бути не може. Хіба що вони почнуть бити по атомних станціях. Тобто зараз ми на дні, від якого почнемо відштовхуватись десь у вересні-жовтні", — підсумував Харченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. Про це він сказав під час участі в пленарному засіданні Ukraine Recovery Conference 2024 на рівні глав держав та урядів.
 

війна
електроенергія
Укренерго
ДТЕК
світло

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