Скільки потужностей української енергетики було знищено внаслідок обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. Про це він сказав під час участі в пленарному засіданні Ukraine Recovery Conference 2024 на рівні глав держав та урядів.

Про це повідомила пресслужба українського лідера у Telegram.

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Президент заявив, що зараз Україна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. Так, через удари російських ракет і дронів було знищено вже 9 гігават потужностей. При тому, що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават — тепер половини вже немає.

"І це ще не межа путінського терору. Але ми мусимо поставити межу і почати енергетичне відновлення. Ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію та по максимуму відновити втрачене", — наголосив він.

Зеленський зауважив, що відбудоване в Україні зараз, відремонтоване, захищене буде подвійним результатом й слугуватиме також Європі, як енергооснова протягом наступних десятиліть. Це також буде доказом того, що арсенал Росії не збереже таку зброю, як блекаут.

"Сказав це під час участі в пленарному засіданні Ukraine Recovery Conference 2024 на рівні глав держав та урядів", — уточнив він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими.