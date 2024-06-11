Сколько мощностей украинской энергетики было уничтожено в результате обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. Об этом он сказал во время участия в пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 на уровне глав государств и правительств.

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера в Telegram.

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Президент заявил, что сейчас Украина страдает самой деструктивной формой российского видения энергии как оружия. Так, из-за ударов российских ракет и дронов было уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. При том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт — теперь уже половины нет.

"И это еще не предел путинского террора. Но мы должны поставить границу и начать энергетическое восстановление. Мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить утраченное", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что отстроенное в Украине сейчас, отремонтированное, защищенное будет двойным результатом и будет служить Европе, как энергооснова в течение следующих десятилетий. Это будет доказательством того, что арсенал России не сохранит такое оружие, как блэкаут.

"Сказал это при участии в пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 на уровне глав государств и правительств", — уточнил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал шансы отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию к зиме.