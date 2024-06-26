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Эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света

26 июня 2024 06:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Когда отменят отключение света: прогноз эксперта
Один из разрушенных объектов ДТЭК. Фото: FB/ДТЭК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, – это освобождение и возвращение к работе оккупированной войсками РФ ЗАЭС. Это единственное, что может изменить прогнозы об отсутствии света по 8-10 часов в сутки и обеспечить Украину достаточным количеством электричества, чтобы не было ограничений.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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"Никаких других фантастических технологий, влияний, факторов, которые улучшат ситуацию, не существует. Так же как и волшебных доноров с вертолетами, которые прилетят и сбросят нам генерацию электроэнергии. Взрослые здесь мы", — отметил эксперт.

Единственное, что может помочь украинской энергосистеме – это возвращение к работе оккупированной ЗАЭС. Только в таком случае Украина сможет обойтись без ограничений.

"В то же время Украину невозможно погрузить в полный блекаут и россиянам сделать это не удастся. Сейчас мы в худшей точке, труднее быть не может. Разве что они начнут бить по атомным станциям. То есть сейчас мы на дне, от которого начнем отталкиваться где-то в сентябре-октябре", — подытожил Харченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей. Об этом он сказал во время участия в пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 на уровне глав государств и правительств.

война
электроэнергия
Укрэнерго
ДТЭК
свет

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