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У відновлення пошкоджених ТЕС вкладаються всі наявні кошти, але їх не вистачає, — ДТЕК

26 червня 2024 23:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Компанія ДТЕК втратила 90% генеруючих потужностей через атаки РФ — Сахарук
Пожежа після ракетного удару по енергооб'єкту. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері Суспільного у середу, 26 червня.

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Коштів на відновлення ТЕС не вистачає

За словами Сахарука, у липні та серпні триватимуть ремонтні роботи на АЕС, також потім намагатимуться відновити теплові та гідроелектростанції.

Він зазначає, що ДТЕК вкладає всі наявні кошти компанії у відновлення, проте цього не вистачає.

"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні у нас кошти. Це чотири мільярди гривень, для того, щоб максимально швидко відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", — повідомив виконавчий директор ДТЕК.

Він наголосив, що загальний обсяг руйнацій доходить до 18 мільярдів гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. Про це він сказав під час участі в пленарному засіданні Ukraine Recovery Conference 2024 на рівні глав держав та урядів.

А гендиректор Yasno пояснив, чому графіки не завжди збігаються із відключеннями світла. Він заявив, що розбіжності можуть виникати через низку причин, зокрема, через дуже швидку зміну споживання. 

Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
електропостачання
Укренерго
ДТЕК
відключення світла
світло

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