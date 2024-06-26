Компанія ДТЕК втратила 90% генеруючих потужностей через атаки РФ — Сахарук

Пожежа після ракетного удару по енергооб'єкту. Фото: ДСНС

Енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері Суспільного у середу, 26 червня.

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Коштів на відновлення ТЕС не вистачає

За словами Сахарука, у липні та серпні триватимуть ремонтні роботи на АЕС, також потім намагатимуться відновити теплові та гідроелектростанції.

Він зазначає, що ДТЕК вкладає всі наявні кошти компанії у відновлення, проте цього не вистачає.

"Ми втратили 90% генеруючих потужностей ДТЕК Енерго. Вкладаємо всі наявні у нас кошти. Це чотири мільярди гривень, для того, щоб максимально швидко відновитися. Але цього, на жаль, недостатньо", — повідомив виконавчий директор ДТЕК.

Він наголосив, що загальний обсяг руйнацій доходить до 18 мільярдів гривень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей. Про це він сказав під час участі в пленарному засіданні Ukraine Recovery Conference 2024 на рівні глав держав та урядів.

А гендиректор Yasno пояснив, чому графіки не завжди збігаються із відключеннями світла. Він заявив, що розбіжності можуть виникати через низку причин, зокрема, через дуже швидку зміну споживання.