Компания ДТЭК потеряла 90% генерирующих мощностей из-за атак РФ — Сахарук

Пожар после ракетного удара по энергообъекту. Фото: ГСЧС

Энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспільного в среду, 26 июня.

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Средств на восстановление ТЭС не хватает

По словам Сахарука, в июле и августе будут продолжаться ремонтные работы на АЭС, а затем будут пытаться восстановить тепловые и гидроэлектростанции.

Он отмечает, что ДТЭК вкладывает все средства компании в восстановление, но этого не хватает.

"Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства. Это четыре миллиарда гривен, для того чтобы максимально быстро восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно", — сообщил исполнительный директор ДТЭК.

Он подчеркнул, что общий объем разрушений доходит до 18 миллиардов гривен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей . Об этом он сказал во время участия в пленарном заседании Ukraine Recovery Conference 2024 на уровне глав государств и правительств.

А гендиректор Yasno объяснил, почему графики не всегда совпадают с отключениями света. Он заявил, что разногласия могут возникать по ряду причин, в частности, из-за очень быстрого изменения потребления.