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В Центре исследования энергетики ответили, когда уменьшатся отключения света

27 июня 2024 11:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Когда уменьшатся отключения света — ответ Александра Харченко
Женщина во время блекаута в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключения света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.

Об этом Александр Харченко сказал в эфире "Киев24" в четверг, 27 июня.

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"Хорошая новость в том, что ремонты и восстановление энергетики продолжаются. Я абсолютно уверен, что в августе станет ощутимо лучше ситуация. Осенью станет очень комфортно. Мне трудно предсказать атаки на энергоинфраструктуру, но к тому идет. Очень важно, что ситуация улучшится в последней декаде августа", — подчеркнул Харченко.

По его словам, в конце августа ограничения будут длиться 4-6 часов в сутки, не более.

Напомним, энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС идут все имеющиеся средства, но их не хватает.

Также Кабмин вынужденно увеличил льготный тариф на электроэнергию для населения. Без этих средств отремонтировать энергетические объекты, обстрелянные Россией, было бы очень сложно.

украинцы
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
отключения света

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