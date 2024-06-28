Відключення світла 28 червня — в які години діятимуть обмеження в Україні

Енергетик виконує роботи на електростанції. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 28 червня, обмеження світла діятимуть протягом усієї доби. Це пов'язано зі спекотною погодою, адже через температуру рівень споживання прогнозується вищий, ніж учора.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Обмеження споживання в Україні

Протягом дня 28 червня обленерго засосовуватимуть планові графіки відключень світла. За прогнозом Укренерго, через спеку споживання сьогодні вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години вчора.

"Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі", — йдеться в повідомленні.

На ранок сьогодні без енергоживлення залишаються 459 населених пунктів. Унаслідок бойових діє є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Також є проблеми в мережі у Закарпатській, Львівській, Одеській, Миколаївській областях — це пов'язано з технічними причинами та негодою.

Для подолання дефіциту енергетики в Україні залучається імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Та через великі масштаби пошкоджень навіть цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі і в Укренерго вимушенізастосовувати обмеження для промислових і побутових споживачів.

Стан енергосистеми в Україні. Фото: Укренерго

Аварійна допомога та імпорт

З 27 червня здійснюється аварійне постачання з енергосистем Польщі, Словаччини, Румунії для забезпечення резервів та часткового покриття дефіциту. Це дає змогу уникнути збільшення обсягу обмежень споживання для споживачів.

"Протягом доби використовувся імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним 31 390 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1649 МВт", — повідомляють в Укренерго.

Експорт наразі не відбувається і не передбачається.



Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.