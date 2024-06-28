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У деяких населених пунктах України скасують відключення світла

28 червня 2024 08:26
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Відключення світла в Україні — у деяких населених пунктах скасують обмеження
Жінка працює під час блекауту. Фото: Новини.LIVE
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

У деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.

Про це заявив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, в інтерв’ю "Громадському".

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За словами Кудрицького, скасувати відключення можуть на прифронтових територіях країни. 

"Кабінет міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли", — наголосив він.

Очільник "Укренерго" зазначив, що вже найближчими днями уряд визначить близькі до лінії фронту зони, де відключення електроенергії не застосовуватимуть.

Він також нагадав, що нині кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Вони розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Нагадаємо, останнім часом в мережі шириться інформація, що нібито Україна продає електроенергію за кордон, у той час коли громадянам вимикають світло на декілька годин. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прокоментував цю інформацію.

Також Кудрицький розповів про можливі сценарії розвитку подій взимку, наголошуючи на необхідності підготовки до найгірших умов через обстріли. Він надав рекомендації для домогосподарств щодо ефективного споживання енергії та забезпечення автономних джерел живлення.

українці
електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання
відключення світла

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