Чому енергетичні об'єкти України не можна розташувати під землею — Кудрицький пояснив деталі

Працівник на Дарницькій ТЕЦ. Фото: УНІАН

В Україні одним з найважливіших є питання захисту енергетичних об'єктів від російських обстрілів. Виникають пропозиції навіть "сховати" українські підприємства під землю.

Про те, чи можливо розташувати енергетичну інфраструктуру під землею, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю "Громадському".

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За його словами, це неможливо.

"Магістральні високовольтні підстанції, великі електростанції, які займають площу в, умовно, 200 гектарів ми ніяк під землю не сховаємо. Під землю можна сховати тільки окремі елементи цих об'єктів, наприклад, системи управління", — сказав Кудрицький.

Він додав, що автотрансформатори енергетики захищають, не ховаючи їх під землю, бо це було б надзвичайно дорого й довго, а роблять над ними накриття.

"Всю країну під землю не сховаєш, це теж треба розуміти. Треба підходити до питання інженерного захисту дуже прагматично і раціонально. До прикладу, є елементи підстанцій, які є дуже стійкими. І навіть якщо в них прилітає одна чи дві ракети, все одно ми знаходимо резервні схеми живлення і через 3–8 годин відновлюємо енергоживлення для споживачів", — пояснив очільник "Укренерго".

Він додав, що такі складні й дорогі елементи, як автотрансформатори, генератори та турбіни на електростанціях, зазвичай відсутні на складах і виготовлення їх займає багато часу. Такі компоненти необхідно ефективно захищати, використовуючи системи протиповітряної оборони або в комплексі з інженерними захисними системами, як ми це робимо на наших підстанціях.

"Коли тисячі ракет і дронів летять на обʼєкти енергетики, неможливо очікувати, що нічого не вийде з ладу — пошкодження точно будуть. Наша задача в тому, щоб енергосистема попри це продовжувала функціонувати як єдине ціле", — сказав Кудрицький.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла. За його словами, люди почали скаржитися менше.

Ми також писали, що енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.