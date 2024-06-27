Почему энергетические объекты Украины нельзя разместить под землей — Кудрицкий объяснил детали

Работник на Дарницкой ТЭЦ. Фото: УНІАН

В Украине одним из важнейших вопросов защиты энергетических объектов от российских обстрелов. Возникают предложения даже "спрятать" украинские предприятия под землю.

О том, можно ли разместить энергетическую инфраструктуру под землей, рассказал председатель правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий в интервью "Громадському".

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Почему украинские энергообъекты нельзя спрятать под землю

По его словам, это невозможно.

"Магистральные высоковольтные подстанции, большие электростанции, занимающие площадь в, условно, 200 гектаров мы никак под землю не утаим. Под землю можно спрятать только отдельные элементы этих объектов, например системы управления", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что автотрансформаторы энергетики защищают, не пряча их под землю, потому что это было бы очень дорого и долго, а делают над ними накрытие.

"Всю страну под землю не спрячешь, это тоже надо понимать. Надо подходить к вопросу инженерной защиты очень прагматично и рационально. К примеру, есть элементы подстанций, которые очень устойчивы. И даже если в них прилетает одна или две ракеты, все равно мы находим резервные схемы питания и через 3-8 часов возобновляем энергопитание для потребителей", — пояснил глава Укренерго.

Он добавил, что такие сложные и дорогостоящие элементы, как автотрансформаторы, генераторы и турбины на электростанциях, обычно отсутствуют на складах и изготовление их занимает много времени. Такие компоненты необходимо эффективно защищать, используя системы противовоздушной обороны или в комплексе с инженерными защитными системами, как мы делаем на наших подстанциях.

"Когда тысячи ракет и дронов летят на объекты энергетики, невозможно ожидать, что ничего не выйдет из строя — повреждения точно будут. Наша задача состоит в том, чтобы энергосистема, несмотря на это, продолжала функционировать как единое целое", — сказал Кудрицкий.

Что еще стоит знать

Напомним, глава правления НЭК "Укренерго" Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света. По его словам, люди стали жаловаться меньше.

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