Укренерго змінило методику відключень світла — що змінилося в червні

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: censor.net

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла. За його словами, люди почали скаржитися менше.

Про це Володимир Кудрицький сказав в інтерв'ю "Громадському" у четвер, 27 червня.

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Відключення світла у червні

Кудрицький зазначив, що на початкових етапах впровадження графіків більше було скарг на нерівномірність відключень між різними областями. За його словами, тоді до кожного регіону доводили ліміти споживання, розраховані пропорційно до загального споживання області.

"Якщо критичною інфраструктурою "бронюється" значний обсяг споживання, то решта споживачів несуть більший тягар відключень. Наприклад, у Києві, де більше критичної інфраструктури, залишалося менше потужності, яку можна було б розбити на черги та відключати за графіками", — наголосив Кудрицький.

Він зазначив, що в областях, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, наприклад у Тернопільській області, у кожного споживача відключення могли бути менш тривалими. Однак зараз методика змінилася. За словами Кудрицького, кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Вони розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Очільник "Укренерго" наголосив, що у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. Їх постійно між собою змінюють. За словами Кудрицького, це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

"Зараз Кабмін працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть", — додав він.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

Також енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.