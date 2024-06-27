Укрэнерго изменило методику отключений света — что изменилось в июне

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: censor.net

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света. По его словам, люди стали жаловаться меньше.

Об этом Владимир Кудрицкий сказал в интервью "Громадському" в четверг, 27 июня.

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Отключение света в июне

Кудрицкий отметил, что на начальных этапах внедрения графиков больше было жалоб на неравномерность отключений между различными областями. По его словам, тогда каждому региону доводили лимиты потребления, рассчитанные пропорционально общему потреблению области.

"Если критической инфраструктурой "бронируется" значительный объем потребления, то остальные потребители несут большее бремя отключений. Например, в Киеве, где больше критической инфраструктуры, оставалось меньше мощности, которую можно было бы разбить на очереди и отключать по графикам", — подчеркнул Кудрицкий.

Он отметил, что в областях, где процент критической инфраструктуры в общем потреблении меньше, например в Тернопольской области, у каждого потребителя отключения могли быть менее длительными. Однако сейчас методика изменилась. По словам Кудрицкого, каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Они распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение груза отключений между областями.

Глава "Укрэнерго" отметил, что в определенное время во всех областях одновременно вводится одна и та же очередь отключений. Их постоянно между собой меняют. По словам Кудрицкого, это позволяет уменьшить неравномерность и обеспечить более справедливое распределение объемов отключений в стране.

"Сейчас Кабмин работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов. Планируется, что будет определена зона, близкая к линии фронта, где отключения больше не будут применять", — добавил он.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключение света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.

Также энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС идут все имеющиеся средства, но их не хватает.