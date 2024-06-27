Відключення світла взимку — як підготуватися українцям

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів про можливі сценарії розвитку подій взимку, наголошуючи на необхідності підготовки до найгірших умов через обстріли. Він також надав рекомендації для домогосподарств щодо ефективного споживання енергії та забезпечення автономних джерел живлення.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у інтерв'ю для Hromadske.

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Якою буде ситуація з енергетикою зимою

Цієї зими українців чекає непроста ситуація. За словами Кудрицького, реальний розвиток подій залежатиме від багатьох чинників, основним з яких є обстріли. Наразі неможливо передбачити їхній характер, інтенсивність і наслідки. Він розповів про два сценарії розвитку подій — песимістичний і оптимістичний.

"Ми розглядаємо кілька сценаріїв, але завжди готуємося до найгіршого. Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, що можуть вивести з ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж планується", — зазначив очільник Укренерго.

Він додав, що натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші.

"Треба розуміти, що відключення електрики можуть бути наступної зими. Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", — зауважив Кудрицький.

Поради для домогосподарств, які опалюються винятково за допомогою електроенергії

Кудрицький порекомендував людям, які живіть у багатоквартирному будинку збиратися із сусідами й проводити утеплення. Адже це дозволить зменшити споживання електрики на опалення, і будівлі будуть добре утримувати тепло.

"Слід подбати про забезпечення автономних джерел живлення для насосів, які використовуються для прокачування води та тепла у відповідних внутрішньобудинкових мережах. Такі резервні джерела енергії потрібні, щоб у разі відключення електрики не втратити водопостачання й опалення", — додав очільник Укренерго.

Що робити приватним будинкам

Голова правління Укренерго зазначив, що у приватних будинках набагато більше можливостей. Зокрема, можна придбати генератор, але тоді електрика виходитиме досить дорогою — близько 25 гривень за кіловат-годину. Також є варіанти встановлення твердопаливного котла й утеплення будинку.

"Не варто забувати й про побутові речі — ощадливе споживання електроенергії. Використання електроприладів, які споживають багато енергії, як-от пральна машина й сушарка, краще перенести на нічний час. Не варто користуватися теплою підлогою — доречніше постелити килими", — додав Кудрицький.

Він заявив, що від уряду та на рівні місцевої влади є багато програм із частковим фінансуванням різних енергоефективних заходів.

"Це все є — треба просто поцікавитися й обрати для себе ту опцію підтримки, яка для вашої ситуації є найбільш релевантною", — підсумував очільник Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Раніше ми писали, що у липні світла в домівках українців може не бути до 12 годин на добу. В Інституті енергетичних стратегій зробили такий невтішний прогноз для низки областей України.