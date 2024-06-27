Отключение света зимой – как подготовиться украинцам

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал о возможных сценариях развития событий зимой, отмечая необходимость подготовки к худшим условиям из-за обстрелов. Он также предоставил рекомендации для домохозяйств по эффективному потреблению энергии и обеспечению автономных источников питания.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Hromadske.

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Какая будет ситуация с энергетикой зимой

Этой зимой ждет украинцев непростая ситуация. По словам Кудрицкого, реальное развитие событий будет зависеть от многих факторов, основным из которых являются обстрелы. Пока невозможно предусмотреть их характер, интенсивность и последствия. Он рассказал о двух сценариях развития событий — пессимистичном и оптимистичном.

"Мы рассматриваем несколько сценариев, но всегда готовимся к самому худшему. Пессимистический сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов, которые могут вывести из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет несколько меньше доступной генерации, чем планируется", — отметил глава Укрэнерго.

Он добавил, что оптимистичный сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем мы ожидаем по базовому плану. Тогда отключения будут поменьше.

"Нужно понимать, что отключения электричества могут быть следующей зимой. Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", — отметил Кудрицкий.

Советы для домохозяйств, которые отапливаются исключительно с помощью электроэнергии

Кудрицкий порекомендовал людям, которые живут в многоквартирном доме, собираться с соседями и проводить утепление. Ведь это позволит снизить потребление электричества на отопление, и здания будут хорошо удерживать тепло.

"Следует позаботиться об обеспечении автономных источников питания для насосов, которые используются для прокачки воды и тепла в соответствующих внутридомовых сетях. Такие резервные источники энергии нужны, чтобы в случае отключения электричества не потерять водоснабжение и отопление", — добавил глава Укрэнерго.

Что делать частным домам

Глава правления Укрэнерго отметил, что в частных домах гораздо больше возможностей. В частности, можно приобрести генератор, но тогда электричество будет выходить довольно дорогим — около 25 гривен за киловатт-час. Также есть варианты установки твердотопливного котла и утепление дома.

"Не стоит забывать и о бытовых вещах — экономное потреблении электроэнергии. Использование электроприборов, которые потребляют много энергии, например стиральная машина и сушилка, лучше перенести на ночное время. Не стоит пользоваться теплым полом — уместнее постелить ковры", — добавил Кудрицкий.

Он заявил, что от правительства и на уровне местных властей есть много программ с частичным финансированием различных энергоэффективных мер.

"Это все есть — нужно просто поинтересоваться и выбрать для себя ту опцию поддержки, которая для вашей ситуации является наиболее релевантной", — подытожил глава Укрэнерго.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что может помочь Украине отменить отключения света.

Ранее мы писали, что в июле света в домах украинцев может не быть до 12 часов в сутки. В Институте энергетических стратегий сделали такой нелестный прогноз для ряда областей Украины.