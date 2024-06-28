Отключение света в Украине — в некоторых населенных пунктах отменят ограничения

Женщина работает во время блекаута. Фото: Новини.LIVE

В некоторых областях Украины могут отменить отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в интервью "Громадському".

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Отключение света в Украине

По словам Кудрицкого, отменить отключения могут на прифронтовых территориях страны.

"Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов", — подчеркнул он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что уже в ближайшие дни правительство определит близкие к линии фронта зоны, где отключения электроэнергии не будут применяться.

Он также напомнил, что сейчас каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Они распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение нагрузки отключений между областями.

Напомним, в последнее время в сети распространяется информация, что якобы Украина продает электроэнергию за границу, в то время когда гражданам выключают свет на несколько часов. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал эту информацию.

Также Кудрицкий рассказал о возможных сценариях развития событий зимой, отмечая необходимость подготовки к худшим условиям из-за обстрелов. Он предоставил рекомендации для домохозяйств по эффективному потреблению энергии и обеспечению автономных источников питания.