Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow В некоторых населенных пунктах Украины отменят отключение света arrow

В некоторых населенных пунктах Украины отменят отключение света

28 июня 2024 08:26
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Отключение света в Украине — в некоторых населенных пунктах отменят ограничения
Женщина работает во время блекаута. Фото: Новини.LIVE
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В некоторых областях Украины могут отменить отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в интервью "Громадському".

Читайте также:

Отключение света в Украине

По словам Кудрицкого, отменить отключения могут на прифронтовых территориях страны. 

"Кабинет министров работает над возможностью изменения методики применения отключений для части прифронтовых территорий, где и так тяжелая гуманитарная ситуация и есть реальная угроза жизни из-за обстрелов", — подчеркнул он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что уже в ближайшие дни правительство определит близкие к линии фронта зоны, где отключения электроэнергии не будут применяться.

Он также напомнил, что сейчас каждому облэнерго назначается определенное количество очередей для отключений. Они распределяются по всей стране таким образом, чтобы обеспечить более равномерное распределение нагрузки отключений между областями.

Напомним, в последнее время в сети распространяется информация, что якобы Украина продает электроэнергию за границу, в то время когда гражданам выключают свет на несколько часов. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий прокомментировал эту информацию.

Также Кудрицкий рассказал о возможных сценариях развития событий зимой, отмечая необходимость подготовки к худшим условиям из-за обстрелов. Он предоставил рекомендации для домохозяйств по эффективному потреблению энергии и обеспечению автономных источников питания.

украинцы
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение
отключения света

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024