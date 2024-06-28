Відключення світла взимку — в Укренерго дали рекомендації українцям

Свічка в руках. Фото: mykyivregion

В НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Про це повідомив керівник компанії Володимир Кудрицький, передає hromadske.

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Кудрицький порадив домогосподарствам, у яких опалення відбувається винятково за допомогою електричної енергії, вже зараз готуватися до зими. Жителям багатоквартирних будинків необхідно подбати про:

здійснення утеплення будівель;

встановлення автономних джерел живлення.

"Якщо у вас багатоквартирний будинок, я б рекомендував збиратися із сусідами й проводити утеплення. Це дозволить зменшити споживання електрики на опалення, адже тоді будівлі будуть добре утримувати тепло", — пояснив посадовець.

Щодо встановлення автономних джерел живлення, то вони необхідні для живлення для насосів, щоб за відключень світла був доступ до водопостачання та опалення.

"Слід подбати про автономні джерела живлення для насосів, які використовуються для прокачування води та тепла у відповідних внутрішньобудинкових мережах. Такі резервні джерела енергії потрібні, щоб у разі відключення електрики не втратити водопостачання й опалення", — додав керівник Укренерго.

Рекомендації для приватних будинків на зиму

Щодо приватних будинків, то, за його словами, у них є ширший перелік можливостей порівняно з багатоповерхівками. Серед варіантів:

придбання генераторів;

встановлення твердопаливних котлів;

утеплення будинків.

"Зокрема, можна придбати генератор. Але варто врахувати, що з нього електрика виходить досить дорогою — близько 25 гривень за кіловат-годину. Також є варіанти встановлення твердопаливного котла й утеплення будинку", — зауважив він.

Із загальних рекомендацій — подальше ощадливе споживання електрики у вигляді використання електроприладів, які споживають багато енергії, в нічний час.

Що ще варто знати

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

Також ми писали, що в Україні у разі подальших перебоїв в електропостачанні державний "Укрексімбанк" має намір кардинально змінити формат роботи. У разі відключень світла в зимовий період розглядає варіант закриття відділень та перехід на онлайн-режим.