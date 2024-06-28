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Как подготовиться к зимним отключениям света — рекомендации Укрэнерго

28 июня 2024 09:19
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Отключения света зимой — в Укрэнерго дали рекомендации украинцам
Свеча в руках. Фото: mykyivregion
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии с учетом сохранения сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Об этом сообщил руководитель компании Владимир Кудрицкий, передаёт hromadske.

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Подготовка многоэтажек к отключениям зимой

Кудрицкий посоветовал домохозяйствам, где отопление происходит исключительно с помощью электрической энергии, уже сейчас готовиться к зиме. Жителям многоквартирных домов необходимо позаботиться о:

  • осуществлении утепления зданий;
  • установке автономных источников питания.

"Если у вас многоквартирный дом, я бы рекомендовал собираться с соседями и проводить утепление. Это позволит снизить потребление электричества на отопление, ведь тогда здания будут хорошо удерживать тепло", — пояснил чиновник.

Что касается установки автономных источников питания, то они необходимы для питания насосов, чтобы при отключении света был доступ к водоснабжению и отоплению.

"Следует позаботиться об автономных источниках питания для насосов, которые используются для прокачки воды и тепла в соответствующих внутридомовых сетях. Такие резервные источники энергии нужны, чтобы в случае отключения электричества не потерять водоснабжение и отопление", — добавил руководитель Укрэнерго.

Рекомендации для частных домов на зиму

Что касается частных домов, то, по его словам, у них более широкий перечень возможностей по сравнению с многоэтажками. Среди вариантов:

  • приобретение генераторов;
  • установка твердотопливных котлов;
  • утепление домов.

"В частности, можно приобрести генератор. Но стоит учесть, что от него электричество получается достаточно дорогим — около 25 гривен за киловатт-час. Также есть варианты установки твердотопливного котла и утепление дома", — отметил он.

Из общих рекомендаций — дальнейшее экономное потребление электричества посредством использования электроприборов, потребляющих много энергии, в ночное время.

Что еще стоит знать

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключение света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.

Также мы писали, что в Украине в случае дальнейших перебоев в электроснабжении государственный Укрэксимбанк намерен кардинально изменить формат работы. При отключении света в зимний период рассматривает вариант закрытия отделений и переход на онлайн-режим.

электроэнергия
зима
Укрэнерго
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свет

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