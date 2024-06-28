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В Украине графики отключений света будут действовать дольше, чем вчера

28 июня 2024 12:35
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Отключение света - в какие часы будут действовать ограничения в Украине
Энергетик выполняет работы на электростанции. Фото: ДТЭК
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В пятницу, 28 июня, ограничения света будут действовать в течение всех суток. Это связано с жаркой погодой, ведь из-за температуры уровень потребления прогнозируется выше, чем вчера.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Ограничение потребления в Украине

В течение дня 28 июня облэнерго будут засасывать плановые графики отключений света. По прогнозу Укрэнерго, из-за жары потребление сегодня днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем в аналогичные часы вчера.

"Напоминаем, главная причина применения мер ограничения — последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме" , — говорится в сообщении.

Утром сегодня без энергопитания остаются 459 населенных пунктов. В результате боевых действует обесточивание в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Также есть проблемы в сети в Закарпатской, Львовской, Одесской, Николаевской областях — это связано с техническими причинами и непогодой.

Для преодоления дефицита энергетики в Украину привлекается импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за больших масштабов повреждений даже этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме и в Укрэнерго вынуждены применять ограничения для промышленных и бытовых потребителей.

В Украине графики отключений света будут действовать дольше, чем вчера - фото 1
Состояние энергосистемы в Украине. Фото: Укрэнерго

Аварийная помощь и импорт

С 27 июня осуществляется аварийная поставка из энергосистем Польши, Словакии, Румынии для обеспечения резервов и частичного покрытия дефицита. Это позволяет избежать увеличения объема ограничений потребления для потребителей.

"В течение суток использовался импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим 31 390 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1649 МВт" , — сообщают в Укрэнерго.

Экспорт пока не производится и не предусматривается.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины может быть отменено отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.

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