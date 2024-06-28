Проблемы в энергетике — большинство украинцев экономят электричество летом

Отключение техники от сети. Фото: porady.org

В Украине провели исследования относительно выполнения украинцами рекомендации экономить электроэнергию в летний период. С таким призывом выступили энергетики, чтобы поддержать пострадавшую от российских атак энергосистему.

Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на Rakuten Viber, который провел соответствующий опрос.

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Как свидетельствуют результаты опроса, большинство граждан (85%) экономят электроэнергию. Из них:

62% экономят постоянно;

20% пытаются выполнять советы по сбережению;

3% экономят, когда предупреждают об ограничении потребления.

В то же время, 8% респондентов не учитывают рекомендации и не сократили энергозатраты. Остальные не экономят электроэнергию из-за дефицита времени, когда есть свет.

На чем экономят потребители

Также у украинцев спросили, на чем именно экономят электричество больше всего.

Согласно результатам, каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все устройства, которыми не пользуется. Вообще не выключают кондиционеры (15%) и свет (15%). 9% меньше пользуются чайниками, плитой, посудомоечной машиной.

Около 1% переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% регулируют температуру в холодильниках.

В общей сложности 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.

В опросе приняло участие около 35 тыс. пользователей.

Что еще стоит знать

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Также мы писали, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключения света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.