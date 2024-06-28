Проблемы в энергетике — большинство украинцев экономят электричество летом

Известно, сколько украинцев экономят электроэнергию — исследование
В Украине провели исследования относительно выполнения украинцами рекомендации экономить электроэнергию в летний период. С таким призывом выступили энергетики, чтобы поддержать пострадавшую от российских атак энергосистему.
Об этом сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на Rakuten Viber, который провел соответствующий опрос.
Экономят ли украинцы электричество летом
Как свидетельствуют результаты опроса, большинство граждан (85%) экономят электроэнергию. Из них:
- 62% экономят постоянно;
- 20% пытаются выполнять советы по сбережению;
- 3% экономят, когда предупреждают об ограничении потребления.
В то же время, 8% респондентов не учитывают рекомендации и не сократили энергозатраты. Остальные не экономят электроэнергию из-за дефицита времени, когда есть свет.
На чем экономят потребители
Также у украинцев спросили, на чем именно экономят электричество больше всего.
Согласно результатам, каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все устройства, которыми не пользуется. Вообще не выключают кондиционеры (15%) и свет (15%). 9% меньше пользуются чайниками, плитой, посудомоечной машиной.
Около 1% переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% регулируют температуру в холодильниках.
В общей сложности 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.
В опросе приняло участие около 35 тыс. пользователей.
Что еще стоит знать
Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.
Также мы писали, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключения света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!