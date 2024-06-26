Дефіцит електроенергії в Україні — в Міненерго повідомили, що на це впливає

Аварійна бригада обленерго ремонтує мережу. Фото: Полтаваобленерго

В Україні стали тривалішими відключення світла. На дефіцит електроенергії, зокрема, вплинули масовані обстріли РФ по об'єктах енергетики та спекотна погода.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час телемарафону.

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Гринчук зазначила, що атаки на об'єкти системи передачі електроенергії кілька днів тому суттєво вплинули на загальну ситуацію, спричинивши дефіцит електроенергії.

"Ми продовжуємо ремонтну кампанію. Йдеться про технічне обслуговування генерувальних потужностей, щоб підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період", — зазначила заступниця міністра енергетики.

Окрім обстрілів, дефіцит електроенергії збільшився через спекотну погоду. Гринчук прогнозує покращення ситуації за умови відсутності нових обстрілів.

"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування, зокрема на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", — пояснила Гринчук.

Ми писали, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, єдиний фактор, який може серйозно змінити ситуацію, — це звільнення і повернення до роботи окупованої військами РФ ЗАЕС.

Також ми повідомляли про те, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.