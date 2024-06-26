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Жорсткі відключення світла — в Укренерго дали невтішний прогноз на 26 червня

26 червня 2024 00:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла сьогодні, 26 червня — прогноз від Укренерго
Жінка сидить у телефоні під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні в середу, 26 червня, будуть застосовувати в усіх областях. Найбільший обсяг обмежень очікується з 17:00 до 23:00.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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"26 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", — зазначили енергетики.

В Укренерго додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не буде обмежуватися.

Графіки відключення світла на 26 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Щоб дізнатись графіки відключення світла для своєї області, можна заглянути в кабінет споживача, на офіційні сайти обленерго та в соціальні мережі.

Коли не варто користуватися енергоємними приладами

Енергетики попередили, що найбільше споживання електроенергії відбувається в пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, адже саме в цей час українці масово користуються енергоємними приладами.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему України, слід за змоги перенести використання таких приладів як бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки на ніч: з 23:00 до 6:00.

Як економити світло
Рекомендований час для споживання електроприладів. Фото: Межівська селищна територіальна громада

Як підготуватися до відключень світла 

Під час відключення електроенергії важливо вміти подбати про себе та своїх близьких і вчасно підготуватися до вимкнень:

  • Підготуйте аварійний комплект: ліхтарики, батарейки, портативні зарядні пристрої, свічки та сірники/запальнички, аптечку, харчові продукти та воду.
  • Заряджайте телефони та портативні пристрої заздалегідь, щоб бути на зв'язку під час надзвичайної ситуації.
  • Вимкніть електроприлади, крім холодильника та медичного обладнання, щоб уникнути пошкоджень при відновленні електропостачання.
  • Від'єднайте зарядні пристрої та електроніку від мережі, щоб уникнути перевантаження при відновленні електропостачання.
  • Повідомте сусідів, особливо людей поважного віку та осіб з інвалідністю, про відключення.

Зокрема, під час відключень світла не лишайте без нагляду свічки, не користуйтесь ліфтом та не заглядайте без потреби в холодильник. Якщо маєте генератор, використовуйте його на відкритому повітрі і не підключайте до нього багато приладів.

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Поради від ДТЕК під час стабілізаційних відключень. Фото: КОВА

Як довго будуть діяти графіки відключення світла в Україні — прогноз

Нагадаємо, гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила рекордну кількість генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Йдеться про 40 ГВт електрогенерації.

Також народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець пояснив, у чому особливість російських ударів по українських ТЕС. За його словами, РФ поки що боїться атакувати АЕС.

Додамо, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Він спрогнозував, коли можна буде обійтися без відключень.

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Україна
економія
Укренерго
енергетика
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