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Гендиректор Yasno заявив, що Україна втратила рекордну кількість генерації електроенергії

25 червня 2024 00:12
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Відключення світла — в Yasno кажуть про рекордну втрату електрогенерації
Працівники ДСНС гасять пожежу на об'єкті енергетики. Фото: ДСНС
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Про це Сергій Коваленко розповів в інтерв'ю виданню The Page, оприлюдненому в п'ятницю, 21 червня. 

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Гендиректор Yasno зазначив, що українська енергосистема пережила три фази руйнувань: на початку повномасштабного вторгнення, коли було окуповано ЗАЕС та втрачено частину вітрової та сонячної генерації; восени 2022 року — атаки РФ на трансформаторні вузли "Укренерго", розподільчі мережі та локальні електростанції; в березні 2024 року — обстріли теплової та гідроелектрогенерації.

"Якщо казати про цю останню фазу, то на час, коли ми записуємо інтерв’ю, ми втратили, відповідно до публічної цифри, з якою я погоджуюсь, 9 ГВт. Ця цифра 9 ГВт лунає, тому що її можна порівняти десь із 50% нашого поточного зимового піка споживання. А загалом ми втратили більше ніж 40 ГВт, і це жахливі цифри", — додав Коваленко.

Нагадаємо, що народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець пояснив особливість російських ударів по українських ТЕС. За його словами, росіяни поки бояться бити по АЕС.

Також заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

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