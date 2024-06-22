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Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації

22 червня 2024 22:10
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Розподілена генерація та протиповітряна оборона — ключові напрямки Міненерго
Енергетики ремонтують мережу. Фото: Міненерго
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про важливість підсилення протиповітряної оборони, швидкого відновлення та розбудови розподіленої генерації по всій країні. Вона зазначила, що найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук у телемарафоні "Єдині новини" у суботу, 22 червня.

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За словами Гринчук, Сили ППО роблять все можливе, щоб захистити наші енергообʼєкти. І найголовніше наразі — це підтримувати і підсилювати протиповітряну оборону. А вже потім — ремонти і відновлення. 

"Першою чергою енергетики, ЗСУ, сили ППО роблять все, щоб за допомогою підсилення протиповітряної оборони захистити наші об'єкти. Це найважливіше, на чому потрібно зосередитись. Друге — це ремонти і швидке відновлення. Ми вже накопичили достатньо резервів обладнання, щоб швидко відновлювати та ремонтувати. Звичайно, що на об'єктах, які були значно пошкоджені, процес йде не так швидко, як хотілося, але робота йде", — зазначила заступниця міністра енергетики.

Вона додала, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, під увагою перебувають кожне місто і точка, де можна додатково додати генерації чи покращити стан мереж.

"Над усім цим ведеться робота. Звичайно, ми не знаємо планів ворога, але бачимо, що він не зупиняє своїх атак на енергетичні об'єкти й енергетичну інфраструктуру. Тому найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури, щоб пошкодження, які будуть, були мінімальними", — наголосила Гринчук.

Нагадаємо, в Україні на фоні російських обстрілів об'єктів енергетики виник дефіцит електроенергії, який дорівнює обсягам споживання країн Євросоюзу. Тому, аби уникнути блекауту, вимушені відключення світла дозволяють зберегти рівномірне розподілення електрики.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

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електроенергія
Україна
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ППО
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