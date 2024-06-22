Распределенная генерация и противовоздушная оборона - ключевые направления Минэнерго

Энергетики ремонтируют сеть. Фото: Минэнерго

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала о важности усиления противовоздушной обороны, быстрого восстановления и развития распределенной генерации по всей стране. Она отметила, что самое главное – это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светланы Гринчук в телемарафоне "Єдині новини" в субботу, 22 июня.

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По словам Гринчук, Силы ПВО делают все возможное, чтобы защитить наши энергообъекты. И самое главное сейчас это поддерживать и усиливать противовоздушную оборону. А потом ремонты и восстановления.

"В первую очередь энергетики, ВСУ, силы ПВО делают все, чтобы посредством усиления противовоздушной обороны защитить наши объекты. Это самое важное на чем нужно сосредоточиться. Второе, это ремонты и быстрое восстановление. Мы уже накопили достаточно резервов оборудования, чтобы быстро восстанавливать. и ремонтировать. Конечно, на объектах, которые были значительно повреждены, процесс идет не так быстро, как хотелось, но работа идет», — отметила заместитель министра энергетики.

Она добавила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, под вниманием находятся каждый город и точка, где можно дополнительно добавить поколения или улучшить состояние сетей.

"Над всем этим ведется работа. Конечно, мы не знаем планов врага, но видим, что он не останавливает свои атаки на энергетические объекты и энергетическую инфраструктуру. Поэтому самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры, чтобы повреждения, которые будут, были минимальными", — подчеркнула Гринчук.

Напомним, в Украине на фоне российских обстрелов объектов энергетики возник дефицит электроэнергии, равный объемам потребления стран Евросоюза. Поэтому во избежание блекаута вынужденные отключения света позволяют сохранить равномерное распределение электричества.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.