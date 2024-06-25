Отключение света — в Yasno говорят о рекордной потере электрогенерации

Сотрудники ГСЧС тушат пожар на объекте энергетики. Фото: ГСЧС

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Об этом Сергей Коваленко рассказал в интервью изданию The Page, обнародованном в пятницу, 21 июня.

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Гендиректор Yasno отметил, что украинская энергосистема пережила три фазы разрушений: в начале полномасштабного вторжения, когда была оккупирована ЗАЭС и потеряна часть ветровой и солнечной генерации; осенью 2022 года — атаки РФ на трансформаторные узлы "Укрэнерго", распределительные сети и локальные электростанции; в марте 2024 года — обстрелы тепловой и гидроэлектрогенерации.

"Если говорить об этой последней фазе, то на время, когда мы записываем интервью, мы потеряли, согласно публичной цифре, с которой я соглашаюсь, 9 ГВт. Эта цифра 9 ГВт раздается, потому что ее можно сравнить где-то с 50% нашего текущего зимнего пика потребления. А в целом мы потеряли более 40 ГВт, и это ужасные цифры", — добавил Коваленко.

Напомним, что народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец объяснил особенность российских ударов по украинским ТЭС. По его словам, россияне пока боятся бить по АЭС.

Также заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенного поколения по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.