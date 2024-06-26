Графики отключения света сегодня, 26 июня — прогноз от Укрэнерго

Женщина сидит в телефоне при отключении света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Украине в среду, 26 июня, будут применяться во всех областях. Наибольший объем ограничений ожидается с 17:00 до 23:00.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"26 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00", — отметили энергетики.

В Укрэнерго добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Чтобы узнать графики отключения света для своей области, можно заглянуть в кабинет потребителя, на официальные сайты облэнерго и социальные сети.

Когда не стоит пользоваться энергоемкими приборами

Энергетики предупредили, что наибольшее потребление электроэнергии происходит в пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, именно в это время украинцы массово пользуются энергоемкими приборами.

Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему Украины, следует перенести использование таких приборов как бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печки на ночь: с 23:00 до 6:00.

Рекомендуемое время для потребления электроприборов. Фото: Межевская поселковая территориальная громада

Как подготовиться к отключениям света

При отключении электроэнергии важно уметь позаботиться о себе и своих близких и вовремя подготовиться к отключениям:

Подготовьте аварийный комплект: фонарики, батарейки, портативные зарядные устройства, свечи и спички/зажигалки, аптечку, пищевые продукты и воду.

Заряжайте телефоны и портативные устройства заранее, чтобы быть на связи во время чрезвычайной ситуации.

Во избежание повреждений при восстановлении электропитания выключите электроприборы, кроме холодильника и медицинского оборудования.

Во избежание перегрузки при восстановлении электропитания отсоедините зарядные устройства и электронику от сети.

Сообщите соседям, особенно людям преклонного возраста и лицам с инвалидностью, об отключении.

В частности, во время отключения света не оставляйте без присмотра свечи, не пользуйтесь лифтом и не заглядывайте в холодильник без необходимости. Если у вас есть генератор, используйте его на открытом воздухе и не подключайте к нему много приборов.

Советы от ДТЭК во время стабилизационных отключений. Фото: КОВА

Как долго будут действовать графики отключения света в Украине — прогноз

Напомним, гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла рекордное количество генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Речь идет о 40 ГВт электрогенерации.

Также народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец объяснил, в чем особенность российских ударов по украинским ТЭС. По его словам, РФ пока боится атаковать АЭС.

Добавим, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Он спрогнозировал, когда можно обойтись без отключений.