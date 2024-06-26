Дефицит электроэнергии в Украине — в Минэнерго сообщили, что на это влияет

Аварийная бригада облэнерго ремонтирует сеть. Фото: Полтаваоблэнерго

В Украине стали более продолжительными отключения света. На дефицит электроэнергии повлияли массированные обстрелы РФ по объектам энергетики и жаркая погода.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время телемарафона.

Читайте также:

Почему отключения света в Украине стали продолжительнее

Гринчук отметила, что атаки на объекты системы передачи электроэнергии несколько дней назад существенно повлияли на общую ситуацию, повлекши дефицит электроэнергии.

"Мы продолжаем ремонтную кампанию. Речь идет о техническом обслуживании генерирующих мощностей, чтобы подготовить их к работе в осенне-зимний период" , — отметила заместитель министра энергетики.

Кроме обстрелов, дефицит электроэнергии увеличился из-за жаркой погоды. Гринчук прогнозирует улучшение ситуации при отсутствии новых обстрелов.

"Мы должны понимать, что в холодный период может быть гораздо хуже. Ситуация станет лучше, когда завершим все технические работы, техническое обслуживание, в том числе на атомных станциях, потому что атомная генерация обеспечивает более половины наших потребностей" , — пояснила Гринчук.

Мы писали, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, единственный фактор, который может серьезно изменить ситуацию, — это осовбождения и возвращения к работе оккупированной войсками РФ ЗАЭС.

Также мы сообщали о том, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.