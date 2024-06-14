Графіки відключення будуть діяти по всій Україні — Укренерго

Аварійна бригада мережі.Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 14 червня, по всій території України будуть запроваджені графіки відключення світла. Вони діятимуть з 18:00 до 22:00. Також у зв'язку із погодніми умовами вранці було знеструмлено три населених пункти на Сумщині. Через ворожу атаку є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомили в Укренерго у п'ятницю, 14 червня.

Читайте також:

Наслідки атак росіян по енергетичній інфраструктурі

Під час повітряної тривоги вночі 14 червня у східному і західному регіонах відключали високовольтну повітряну лінію Укренерго. Наразі ремонтні бригади з'ясовують причини вимкнення.

Також знеструмлювались промислові та побутові споживачі на Львівщині та Тернопільщині. Енергоживлення для всіх споживачів було відновлено до шостої ранку.

Ситуація в Обленерго та Укренерго

У зв'язку із погодніми умовами вранці 14 червня було знеструмлено три населених пункти у Сумській області. З інших причин без енергоживлення залишилися ще 494 населених пункти.

В Укренерго заявили, що через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Cтан в енергосистемі України 14 червня. Фото: Укренерго

Графіки відключень 14 червня

У п'ятницю, 14 червня, по всій території України будуть застосовуватися графіки погодиних відключень з 18:00 до 22:00.

"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак", — йдеться в повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Імпорт електроенергії

Для подолання дефіциту електроенергії в Україні енергосистеми залучають імпорт та аварійну допомогу від Європейських країн. Та навіть цих заходів не вистачає для підтримки балансу, тому Укренерго використовує обмеження для промислових і побутових споживачів.

"Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 31 904 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт", — зазначають в Укренерго.

Експорт електроенергії не відбувається і навіть не передбачається.

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що через ремонт шести енергоблоків на атомних станціях відключення світла в Україні скоро можуть стати частішими та довшими.

Раніше ми писали, що влада України змушена імпортувати енергоресурс. На це доведеться додатково витратити близько одного мільярда доларів.