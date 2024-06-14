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Відключення світла в Україні значно почастішають — експерт назвав причини

14 червня 2024 11:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Відключень світла може побільшати — в ремонт виведуть п’ять енергоблоків АЕС
Аварійна бригада електриків. Фото: ДТЕК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Україні скоро відключення світла можуть стати частішими та довшими за протяжністю. Це може статися через ремонт шести енергоблоків на атомних станціях.

Про це голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив в ефірі каналу Київ 24 у п'ятницю, 14 червня.

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Зміни у відключенні світла

За словами Ігнатьєва, в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях, декілька вже відремонтовані та введені в експлуатацію а п'ять вже виведуть за тиждень.

"Минулий рік "Енергоатом" виводив 8 із 9 енергоблоків. Тут нас рятувала сонячна генерація", — повідомив він.

Експерт зазначив, що саме це може стати причиною частіших відключень світла, адже електроенергії не вистарчатиме для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Енергоатом" вже почав роботу на одному із енергоблоків, це вплине на енергетичну ситуацію. 

В Україні ситуація з перебоями в електропостачанні негативно позначиться на доступності низки продуктів. На тлі дефіциту очікується неминуче зростання цін.

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Атомна електростанція
Укренерго
Енергоатом

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