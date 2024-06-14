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Отключение света в Украине значительно участится — эксперт назвал причины

14 июня 2024 11:00
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Отключений света может прибавиться — в ремонт выведут пять энергоблоков АЭС
Аварийная бригада электриков. Фото: ДТЭК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Украине скоро отключения света могут стать более частыми и длинными по протяженности. Это может произойти из-за ремонта шести энергоблоков на атомных станциях.

Об этом глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил в эфире канала Киев 24 в пятницу, 14 июня.

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Изменения в отключении света

По словам Игнатьева, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях, несколько уже отремонтированы и введены в эксплуатацию, а пять уже выведут за неделю.

"В прошлый год "Энергоатом" выводил 8 из 9 энергоблоков. Здесь нас спасала солнечная генерация", — сообщил он.

Эксперт заявил, что именно это может стать причиной более частых отключений света, ведь электроэнергии не будет хватать для бытовых потребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Энергоатом" уже начал работу на одном из энергоблоков, это повлияет на энергетическую ситуацию.

В Украине ситуация с перебоями в электроснабжении негативно отразится на доступности ряда продуктов. На фоне дефицита ожидается неизбежный рост цен.

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