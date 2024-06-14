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Імпорт електрики — скільки доведеться витратити грошей

14 червня 2024 08:47
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Енергосистема влітку — Україні доведеться витратити шалену суму на імпорт електрики
Працівник сфери енергетики. Фото: Unsplash
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

У зв'язку з дефіцитом генерації в українській енергосистемі через російські ракетні обстріли влада буде змушена імпортувати енергоресурс. На це доведеться додатково витратити близько одного мільярда доларів.

Про це повідомив заступник очільника Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук, пише видання "ЕП".

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Він зазначив, що відповідно до прогнозу Нацбанку, очікується, що до кінця 2024 року Україні доведеться наростити імпорт електроенергії. Йдеться про приблизну суму в 800 млн доларів.

"Якщо говорити про імпорт, то у квітні ми імпортували 0,3 ГВт, у травні — 0,6 ГВт. У вартісних показниках це не дуже значні суми, що не мають вирішального впливу на валютний ринок", — розповів посадовець.

За словами Ніколайчука, через спекотнішу погоду і планові ремонти на атомних електростанціях країна потребуватиме ще більше електроенергії.

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", — наголосив представник НБУ.

Рекордне нарощення купівлі електроенергії

У травні поточного року Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) здійснив найбільші обсяги імпорту електроенергії за час своєї комерційної діяльності. Показник на більш ніж третину вищий проти квітня, і вдвічі більший проти березня.

Для того, щоб компенсувати дефіцит електроенергії в країні, зокрема, ЕКУ почала постачати електрику зі ще одного ринку — Польщі. Таким чином, ця країна разом з Угорщиною, Словаччиною та Румунією стала четвертою, звідки компанія імпортує ресурс.

Нині українська влада веде переговори про максимально можливий імпорт електроенергії з країн єврозони для компенсації генеруючих потужностей, знищених внаслідок ворожих атак.

Що ще варто знати

Нагадаємо, графіки відключення електричної енергії 14 червня діятимуть по всій країні. Електропостачання може бути відсутнє з 18:00 до 22:00.

Раніше, 11 червня президент України заявив, що через удари РФ по Україні було знищено 9 гігаватів потужностей. Нині країна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. 

сфера енергетики
ракетний удар
Росія
НБУ
Сергій Ніколайчук
імпорт
електроенергія
атака

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