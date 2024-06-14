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Без світла 4 години — в Укренерго показали графік відключення на 14 червня

14 червня 2024 00:02
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення світла на п'ятницю, 14 червня — прогноз Укренерго
Жінка працює за ноутбуком у темній кімнаті. Фото: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні в п'ятницю, 14 червня, діятимуть по всій території. Електроенергії може не бути з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram. 

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Графіки відключення світла 14 червня

"14 червня по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00", — зазначили енергетики.

В Укренерго уточнили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії, не обмежуватимуть згідно з постановою уряду.

Коли не буде світла сьогодні, 14 червня
Прогноз відключення світла від Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Наголосимо, що подивитись графіки відключення світла для свого регіону можна в кабінеті споживача, на сайтах обленерго та в соцмережах.

В які години доби не варто користуватися енергоємними приладами

Енергетики зазначили, що найбільше навантаження на енергосистему України припадає саме на пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Це час, коли масово використовують енергоємні прилади.

Тому для зменшення навантаження по змозі варто використовувати такі прилади, як бойлери, пральні машини, обігрівачі, кондиціонери, електрочайники, духові шафи та пічки вночі — з 23:00 до 6:00.

Як економити електроенергію
Рекомендований час використання енергоємних приладів. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Прості поради для економії світла від енергетиків

Щоб запобігти відключенню світла, варто дотримуватися простих рекомендацій від українських енергетиків, серед яких:

  • вимикайте світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;
  • користуйтеся світлодіодними (LED) лампочками;
  • не лишайте надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи;
  • встановіть на вулиці, у під’їздах будинків, на подвір’ї, біля воріт чи дверей датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби;
  • не лишайте прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;
  • по змозі користуйтеся сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію;
  • вимикайте всі прилади та виймати штекер із розетки, адже окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв.

Яка ситуація з українською енергосистемою

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що через удари РФ по Україні знищено вже 9 гігаватів потужностей. За його словами, зараз країна страждає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергії як зброї. 

Водночас у США пообіцяли, що допоможуть Україні відремонтувати електростанції, а також захистити їх від потенційних ударів Росії.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чому світло почали вимикати через місяць після російських обстрілів. Крім того, експерт розповів, яка ситуація зі світлом буде взимку та чи можна до того часу відремонтувати знищену українську генерацію.

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